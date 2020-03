Eeuwige optimist Eddy De Meester overleden aan coronavirus: “Hoe wreed kan het leven zijn?” Nele Dooms

27 maart 2020

17u42 0 Dendermonde Het coronavirus maakt in Dendermonde een volgend slachtoffer. Vrijdag is Eddy De Meester uit de wijk De Dammen overleden. De man was opgenomen op Intensieve Zorg in het ziekenhuis en haalde het niet. Eddy wordt door vrienden en familie omschreven als “eeuwige positivo en optimist” en was, onder andere als lid van de Tafeltennisclub van Zele, erg geliefd. De man was amper 64 jaar.

Met zijn overlijden is Eddy De Meester één van de vele slachtoffers van het coronavirus geworden. De Dendermondenaar was opgenomen in het ziekenhuis, en lag er sinds vorige week op de dienst Intensieve Zorg waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden. De familie werd op de hoogte gebracht dat het niet zo goed met hem ging en mocht hem nog even zien. Niet veel later kwam het droevige nieuws dat Eddy jammer genoeg overleden was. Het virus was te sterk...

Eddy De Meester is geen onbekende in Dendermonde. Jarenlang was hij topambtenaar van het hypotheekkantoor aan het Sas in Dendermonde. Hij was er nog maar sinds het najaar van 2017 met pensioen. De Meester laat een echtgenote, twee kinderen en kleinkinderen na. Het waren zijn oogappels en hij stond op de eerste rij om te supporteren wanneer één van hen bijvoorbeeld aan rope skipping deed. Zijn bureau op het werk heeft altijd vol foto’s van zijn kleinkinderen gestaan.

Niet alleen bij de familie komt het overlijden van De Meester heel hard aan. Zijn dood is ook een schok voor de leden van de Tafeltennisclub TTC van Zele. De Meester maakte er, als mindervalide, deel uit van de G-werking van de club. In februari won hij er nog een recreatief tafeltennistornooi. Net als op zoveel andere plaatsen, stond Eddy ook in de Zeelse vereniging gekend als de “eeuwige positivo en optimist”. “Hij was ook een echte clubspeler die steeds paraat stond om te spelen”, klinkt het bij TTC Zele. “Iedereen was voor hem evenwaardig.”

Anderen spreken van “een groot verlies van een groot man, een voorbeeld voor velen”. In de familie was Eddy een lieve echtgenoot, vader, broer,... De familie van Eddy meldde het droevige nieuws van zijn overlijden via Facebook, maar was niet bereikbaar voor commentaar. “We hebben zelfs de kans niet gekregen om afscheid te nemen”, schrijven ze. “Hoe wreed kan het leven zijn. Je hebt gevochten, maar het virus was sterker. We gaan je heel hard missen.” Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke periode.