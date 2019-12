Eerstelijnszone Dender zoekt zorgzame buurten Nele Dooms

23 december 2019

16u38 3

De Eerstelijnszone (ELZ), waar Dendermonde, Lebbeke, Hamme, Buggenhout, Berlare en Zele deel van uitmaken, gaat op zoek naar “zorgzame buurten”. Daarvoor is een projectoproep gelanceerd. Alles draait rond initiatieven waarbij vrijwilligers, mantelzorgers en mensen met een bepaalde zorgnood de handen in elkaar slaan met beroepskrachten van diverse pluimage om zo langer in de eigen buurt te blijven wonen en leven. “Dit kunnen nagelnieuwe initiatieven zijn, maar er kan ook voort gewerkt worden op projecten waarin de kiem van buurtzorg al aanwezig is”, zegt coördinator Marleen Stautemas. “Buurtzorg is vaak meer een zaak van vele kleine beetjes dan van één knallende actie. Kandidaat-indieners moeten het dan ook niet te ver zoeken of te ingewikkeld maken. Wie rondkijkt in zijn buurt ziet zeker en vast mensen die baat kunnen hebben bij dit project en mensen die er een steentje willen toe bijdragen. Deze projectoproep nodigt uit om daar iets mee te doen.” Een externe jury zal vijf projecten selecteren die op gratis ondersteuning kunnen rekenen. De deadline om een project in te dienen is 1 januari. Eerstelijnszones overkoepelen alle zorg- en dienstverlening waar burgers een beroep op kunnen doen. Dat gaat om gezinshulp, thuisverpleging, huisartsen, apothekers, kinesisten, sociale diensten van de ziekenfondsen of gemeenten en woonzorgcentra. Info: www.elzdender.be.