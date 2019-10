Eerste mountainbikerit NXT challengers groot succes met 400 deelnemers Koen Baten

17 oktober 2019

17u49 1 Dendermonde De eerste mountainbikerit die wielertoeristenclub NXT Challengers uit Dendermonde organiseerde was een groot succes. Maar liefst 400 deelnemers namen afgelopen weekend deel aan de rit en waren zichtbaar tevreden bij aankomst.

Het bewegwijzerde parcours bracht je langs een rit van 35 of 45 kilometer langs de mooie natuur in de omgeving. Vertrekken deed je aan de voetbalterreinen van FC Moerstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. “Wij zijn heel tevreden over de opkomst voor de rit, het was zeer geslaagd en we willen iedereen bedanken die hier aan mee gewerkt heeft", klinkt het.