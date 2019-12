Eerste geboortelaan krijgt vorm in Grembergen Broek Nele Dooms

07 december 2019

Dendermonde telt voortaan een “geboortelaan”. Die is zaterdag gerealiseerd langs de oostelijke parallelweg van de N41, in Grembergen Broek. All kinderen die de voorbije vijf jaar geboren werden, waren er samen met hun ouders welkom om de geboortelaan te openen. “Aan beide zijden van de parallelweg werden liefst 158 zwarte elzen aangeplant”, zegt schepen van natuur Nele Cleemput (CD&V). “De kinderen die de voorbije jaren geboren werden, kregen de kans een naamkaartje op te hangen. Zij kregen een kleurrijk kaartje waarop ouders hun voornaam en geboortedatum konden noteren.” De kaartjes kregen een plaats aan de speciaal voor de gelegenheid ontworpen wilgenhutten. Om de wandelafstand tot de geboortelaan aangenamer te maken, was er een avontuurlijk hindernissenparcours uitgebouwd. “De geboortelaan bevindt zich middenin een groen, landelijk gebied, waar prachtig gewandeld en gefietst kan worden”, zegt Cleemput. “Het is alweer een initiatief om van Dendermonde een klimaatvriendelijke en groene stad te maken.” Ook burgemeester Piet Buyse (CD&V) was bij de opening van geboortelaan aanwezig. Hij kwam met zijn kleinkind mee. Het evenement lokte alvast veel volk. Er waren 577 volwassenen ingeschreven, en 485 kinderen, waarvan 256 geboortekindjes.