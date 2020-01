Eerste controle van het jaar levert meteen drie bestuurders onder invloed op Koen Baten

02 januari 2020

12u17 3 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde heeft op 1 januari op verschillende locaties gecontroleerd op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. Er werden 155 voertuigen onderworpen aan een controle.

Bij de controle kon de politie twee bestuurders betrappen onder invloed van alcohol. Een bestuurder reed onder invloed van drugs. Een voertuig werd ook getakeld in opdracht van de politie. Een ander voertuig kreeg een wielklem en mocht niet meer verder rijden.

Naast de alcohol- en drugscontrole werden er ook nog andere vaststellingen gedaan. Een iemand werd betrapt op het rijden zonder rijbewijs, een andere bestuurder had een niet-verzekerd voertuig. Tot slot was er ook een bestuurder die geen kinderzitje gebruikte in zijn wagen.