Een hart en deugddoende boodschappen voor zorgverleners in ziekenhuis: H.Hartschool versiert toegang spoedafdeling Nele Dooms

18 maart 2020

14u46 0 Dendermonde De Heilig-Hartschool van Appels pakt uit met een hartverwarmende actie. Aan de toegang van de spoedafdeling van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius werden tal van tekeningen en boodschappen van leerlingen opgehangen. Allemaal zijn ze bedoeld om de zorgverleners van het ziekenhuis een hart onder de riem te steken.

“Vanuit onze school hebben we een hart voor iedereen”, zeggen kleuterjuffen Fien van Steenberghe en Chris Scholliers. “Met de kinderen die momenteel beroep doen op de opvang op school hebben we allemaal samen leuke kunstwerkjes geknutseld. Let wel, op een veilige manier, alle kinderen zaten op voldoende afstand van elkaar. Met de borden willen ook onze kinderen dankjewel zeggen in deze coronatijden.”

De juffen trokken naar het Sint-Blasiusziekenhuis en versierden er de toegang tot de spoedafdeling. “Op deze manier willen we vanuit het onderwijzend personeel al wie nu aan het werk is een hart onder de riem steken”, klinkt het. “We geven ook een dikke pluim voor ons eigen onderhoudspersoneel, dat constant bezig is om de toiletten en alle klassen extra te poetsen.”