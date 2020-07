Een dag later en op verplaatsing, maar zo krijgen alle zesdejaars van het Atheneum wel samen hun proclamatie Nele Dooms

18u08 0 Dendermonde De zomervakantie is aan de eerste dag toe, maar voor de laatstejaars van het Atheneum van Dendermonde was er toch nog even “school”. Zij kregen alsnog allemaal samen een plechtig afscheidsmoment in de tuin van het internaat van het Atheneum.

In de late namiddag, het uur was op het laatste nippertje nog opgeschoven door het regenweer woensdag, stroomden de zesdejaars van het Atheneum stuk voor stuk toe aan het internaat in de Galeidestraat. Daar stond hen de proclamatie te wachten om hun schoolcarrière in het secundair af te sluiten. In totaal verzamelen een 120 aanwezigen, leerlingen en leerkrachten samen.

“We hebben er zeer bewust voor gekozen om de proclamatie niet op te splitsen, maar om alle zesdejaars samen een afscheidsmoment te gunnen”, zegt directeur Gerd De Wit. “Ze hebben door de coronacrisis immers al zoveel moeten missen dit jaar. Gelukkig werden op het laatste ogenblik de regels rond proclamaties nog wat versoepeld en biedt de tuin van ons internaat ruimte genoeg om dit moment in alle veiligheid te organiseren.”

Ouders konden de proclamatie niet bijwonen. Maar de school schakelde wel een professionele fotograaf in én een cameraman met verschillende camera’s om het gebeuren vast te leggen. “Alle ouders krijgen over enkele dagen de film bezorgd”, zegt De Wit. “In deze bijzondere tijd laten we de proclamatie overigens zo ‘gewoon’ mogelijk verlopen, met diploma-uitreiking, speeches en muzikale intermezzo’s.”