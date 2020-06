Eddy (64) overleed eind maart aan corona, zoon Nico zag intussen drie vluchten vanuit Gran Canaria geannuleerd: “We willen papa zo graag waardig afscheid geven”

Dendermonde

Alsof het nog niet erg genoeg is dat ze hun geliefde vader Eddy De Meester verloren aan het coronavirus , blijft nog meer ellende de familie uit Dendermonde niet bespaard. Zoon Nico zit in Gran Canaria en geraakt niet thuis. Al weken niet. “Maar zonder mijn broer bij ons willen we papa niet begraven. Hij verdient een mooi afscheid”, zegt Sara De Meester. “Spijtig genoeg worden vluchten voortdurend geannuleerd. Wie kan helpen?”