Echo-monument moet vervangen en inwoners mogen zelf kiezen hoe

25 november 2019

16u41 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde zet een participatieproject op om het Echo-monument in Oudegem te vervangen. Dat werd tijdens een storm in het voorjaar zwaar beschadigd en daarom weggenomen. Inwoners mogen zelf kiezen wat er in de plaats zal komen.

Het Echo-monument werd in 1972 geplaatst in Oudegem, dankzij het gelijknamige programma Echo op de toenmalige BRT. Het programma was immens populair van 1961 tot 1973 en kluisterde een massa Vlamingen aan de buis. Voor verschillende opnames zakte de televisieploeg naar Dendermonde af, onder andere om aandacht te besteden aan de opnames van het feuilleton De Filosoof van Haagem dat zich in Oudegem afspeelde. Toen Echo daar een uitzending aan wijdde, stelde Oudegem uit dankbaarheid voor het programma te vereeuwigen met een monument. Het beeld werd opgemaakt door de plaatselijke beeldhouwer Armand Vlaeminck en kreeg een plaats aan het Mevrouw Courtmanspark.

In het verleden werd het monument, dat in al die jaren weer en ontij moest trotseren al diverse keren gerestaureerd en hersteld. Maar de voorbije maanden was het niet meer te zien op zijn vertrouwde plek. Veel inwoners vroegen zich af waar het werk naartoe was. “Het is erg zwaar beschadigd geraakt tijdens een storm”, legt schepen van cultuur Els Verwaeren (CD&V) uit. “Het blijkt er te erg aan toe om het nog te kunnen herstellen. Daarom moeten we een andere oplossing zoeken.”

Voor die oplossing krijgen de inwoners van Oudegem inspraak. Zij zullen mogen kiezen of zij een exacte replica van het oude monument willen, een nieuw werk geïnspireerd op het Echo-thema of een totaal nieuwe creatie. “We zullen een digitale bevraging doen bij alle bewoners”, zegt Verwaeren. “Er komt bovendien ook een discussie-avond. Het Echo-monument is het symbool van het hele dorp. Het is dan ook logisch dat we de inwoners hierbij betrekken. In de loop van 2020 moet een nieuw werk een feit zijn.”