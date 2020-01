Dynamic brengt muzikale Beyaerd Saga in aanloop van Ros Beiaardommegang Nele Dooms

29 januari 2020

13u00 0 Dendermonde Ook Concertband Dynamic van Dendermonde wil zijn steentje bijdragen aan de hype rond de nakende Ros Beiaardommegang. In aanloop daarvan brengen de muzikanten de Ros Beyaerd Saga, gecomponeerd door Bart Piqueur. “Als Dendermonds orkest zijn we nu eenmaal verbonden met de gebeurtenissen die onze stad beroeren”, klinkt het.

Nog 116 dagen resten er tot de Ros Beiaardommegang waar heel Dendermonde naar uitkijkt. Ook Concertband Dynamic laat daarbij van zich horen. De muzikanten luisterden recent nog de feestelijkheden naar aanleiding van de officiële aanstelling van de Vier Heemskinderen op de Grote Markt op. Ondertussen zitten ze volop te repeteren voor een nieuwe uitdaging in dit Ros Beiaardjaar.

In de drukke voorjaarskalender in Dendermonde naar aanleiding van de ommegang, weet ook Dynamic een plekje te veroveren. Dat doet het orkest met het concert “Verhaalklanken: Ros Beyaerd vs. Gilgamesh”. De muzikanten brengen de Ros Beyaerd Saga, tien jaar geleden geschreven door de Zeelse componist Bart Piqueur. Die componeerde het muziekstuk in 2010 op vraag van de Marnixring Dendermonde en hij won er de Prudence Van Duyseprijs mee.

“Het is een hele eer om voor het Ros iets te schrijven”, zegt Piqueur. Die omschrijft zijn muziekwerk als “een verhaal waar enorm veel emotie in zit.” “Ik baseerde me op de legende van het Ros Beiaard en luisterde ter inspiratie naar het oorspronkelijke Ros Beiaardlied”, vertelt hij over het werk. “Uiteindelijk vormen de noten van dit lied de basis voor mijn werk, al is het originele helemaal niet meer te herkennen. Het muziekstuk belicht de drie grote sferen uit de legende. De kracht van het Ros Beiaard en de dramatische verdrinking van het paard ontbreken niet.”

De eer om de Ros Beyaerd Saga te spelen, was van in het begin weggelegd voor Dynamic. Dat zal dit jaar niet anders zijn. “We zijn er graag bij als de koorts voor het Ros Beiaard begint te stijgen”, zegt Marik Eeckhaudt van Dynamic. “Ook in het vorige Ros Beiaardjaar werden evenementen door ons van muzikale omkadering voorzien. En ook voor dit Ros Beiaardjaar 2020 is het enthousiasme groot. Met de Ros Beyaerd Saga als onderdeel van een gevarieerd programma wordt dit een typisch Dendermonds orkest.”

Dynamic brengt niet alleen de Ros Beyaerd Saga. Het zet ook het Gilgamesh-epos, de eerste symfonie van Bert Appermont, op het programma, waarin het verhaal van de Sumerische halfgoden Gilgamesh en Enkidu wordt verklankt. “Verhalen brengen nu eenmaal mensen bij elkaar”, zegt dirigent Geert Baetens. “Het Gilgamesh-epos en de Ros Beiaardsage worden allebei gedragen door een rijke achtergrond, maar hebben ook op muzikaal gebied veel te betekenen. Met de Ros Beyaerd Saga beleeft de luisteraar een muzikale spektakeltocht doorheen het verhaal dat al jarenlang van generatie op generatie wordt doorgegeven. Gilgamesh is een episch werk met een filmisch karakter. Naast deze grote verhalen, die als filmische muziekmomenten aan het publiek worden voorgesteld, zet het orkest ook enkele populaire melodieën op het programma. Zo verwennen we ook de muziekliefhebbers van buiten Dendermonde.”

“Verhaalklanken: Ros Beyaerd vs. Gilgamesh” vindt plaats op zaterdag 22 februari om 20 uur in Cultuurcentrum Belgica in Dendermonde. Info en tickets: www.dynamicsymphonicband.be.