Dynamic brengt Broadway en West End samen Nele Dooms

16 oktober 2019

17u01 0 Dendermonde Dynamic Symphonic Band uit Dendermonde is klaar voor een nieuw avontuur. Voor een nieuw concert vormen opnieuw musicalsongs de rode draad. De muzikanten brengen Broadway en West End samen en treden daarvoor zelfs op met artiesten Deborah De Ridder en Hans Peter Janssens.

Een eerste editie van Musical Moments vond in 2018 plaats en Dynamic Symphonic Band, bekend om de jaarconcerten met hedendaagse harmoniemuziek, boekte er enorm succes mee. Daardoor kon een vervolg niet uitblijven. Dit weekend musiceert de band dan ook opnieuw magische musicalmelodieën bij elkaar.

De muzikanten krijgen daarvoor versterking van twee kleppers. Deborah De Ridder is gekend van de musical The Sound of Music, nadat ze de winnares werd van het VTM-programma ‘Op zoek naar Maria’. Ze trad ook al op in producties als My Fair Lady, Annie en Evita. Hans Peter Janssens is dan weer een monument uit de musicalwereld en onlosmakelijk verbonden met Les Misérables. Op West End was hij de eerste Belg in de rol van Jean Valjean en meteen ook de langst opeenvolgende vertolker van die rol in Londen. In ons land was hij te zien in Dans der Vampieren, Oliver en recent als koning Triton in The Little Mermaid.

‘Musical Moments’ vindt plaats op zaterdag 19 oktober om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in Cultuurcentrum Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 18 euro. Info en reservatie: www.dynamicsymphonicband.be.