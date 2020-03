Dwars door Dendermonde afgelast door coronacrisis, maar wel virtueel deel te nemen Nele Dooms

21 maart 2020

17u10 0 Dendermonde De jaarlijkse stratenloop Dwars Door Dendermonde is dan wel afgelast door de coronacrisis, sportievelingen krijgen wel de kans om de jogging virtueel af te leggen. Golazo biedt daarvoor het gratis platform Keep Moving aan.

Dwars door Dendermonde is al jaren een succesvol sportevenement in Dendermonde. Elke keer opnieuw komen er duizenden sportieveling op af. Die genieten dan van een loopwedstrijd die een mix biedt van het historische stadscentrum en de groene gordel rondom de stad. Voor de editie dit jaar, die normaal gezien zondag 23 maart zou plaatsvinden, steekt het coronavirus echter stokken in de wielen. De stratenloop is geannuleerd.

De organisatoren willen iedereen echter wel aanmoedigen om individueel te blijven bewegen. Daarvoor lanceert Golazo het gratis platform Keep Moving. Via dit platform kan iedereen virtueel de uitgestelde evenementen individueel lopen, wandelen of fietsen. Wie dat doet, krijgt een virtuele medaille en schenkt die symbolisch aan de zorgverstrekkers van zijn hart, de helden van dit moment.

Dat geldt ook voor Dwars Door Dendermonde. Het Dendermondse stadsbestuur moedigt aan om virtueel mee te doen. “Blijven bewegen wordt aangeraden”, klinkt het. “Wie fit en gezond is, is minder snel vatbaar voor virussen. Naast de preventieve gezondheidsmaatregelen rond hygiëne en sociaal contact, is beweging onbetwist een aandachtspunt.”

Wie wil meedoen, kan zowat elke wearable of sportapp koppelen aan het platform Keep Moving en kiest dan één van de virtuele evenementen van die week, waaronder ook Dwars door Dendermonde. Iedereen krijgt meerdere dagen de tijd om de uitdaging af te werken en kiest dus zelf zijn of haar tempo om de totaalafstand af te leggen. Dwars door Dendermonde afleggen kan tot donderdag 26 maart.