Duwtje in de rug voor jonge ouders die voor herbruikbare luiers kiezen: stadsbestuur werkt premie uit Nele Dooms

02 maart 2020

16u10 0 Dendermonde Jonge ouders die ervoor kiezen om herbruikbare luiers te gebruiken voor hun baby, zullen daar over afzienbare tijd een premie kunnen voor aanvragen bij het Dendermondse stadsbestuur. Het schepencollege laat hiervoor een reglement uitwerken.

Het voorstel om een premie voor herbruikbare luiers in te voeren werd tijdens de gemeenteraad gelanceerd door oppositieraadslid Tineke Wauters (sp.a). “Meer en meer jonge ouders zoeken milieuvriendelijke alternatieven voor wegwerpluiers om zo hun hoeveelheid restafval te verminderen en de ecologische voetafdruk te verkleinen”, zegt ze. “Wij vinden dat jonge ouders die kiezen voor herbruikbaar materiaal gerust een duwtje in de rug mogen krijgen in de vorm van een premie. Luiers maken momenteel 12 procent van het restafval uit.”

Volgens schepen Martine Van Hauwermeiren (CD&V) is er een reglement om premies toe te kennen op komst. “Een starterspakket kost immers toch al snel 400 euro”, zegt ze. “Maar we bekijken nog hoe we dit best aanpakken. Feit is dat herbruikbare luiers ondertussen veel praktischer zijn dan vroeger en ouders dus wel gewonnen raken voor het idee. Dat willen we gerust ondersteunen.”