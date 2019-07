Duurzaamheid in sporthallen: alle kraantjes krijgen sticker met “drinkbaar water” Nele Dooms

18 juli 2019

15u15 0 Dendermonde De sportdienst van Dendermonde en het Autonoom Gemeentebedrijf, dat de sporthallen beheert, zetten extra in op duurzaamheid. Zo krijgen de sporthallen grote stickers met “drinkbaar water” op. “Daarmee willen we het drinken van kraantjeswater promoten en de afvalberg verkleinen”, zegt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V).

Heel wat sporters kregen tijdens de jongste kampioenenvieringen van de stad al een herbruikbare drinkbus cadeau. Die kunnen ze voortaan altijd bijvullen met water in de sporthallen als ze komen sporten. “Het idee kwam van een opa van één van de spelertjes van voetbalclub Jong Sint-Gillis”, zegt Cleemput. “Dit initiatief is alvast een mooie start om het duurzaamheidscharter voort uit te bouwen. We willen in Dendermonde werken aan duurzamer sporten.”

De bedoeling is om zoveel mogelijk plastieken flesjes onnodig te maken. “Hervulbare drinkbekers vormen een prima alternatief en om iedereen aan te zetten ze te vullen met kraantjeswater, gaan we in de sporthallen en in ons zwembad Olympos lekker kraantjeswater promoten. De grote stickers komen in de kleedkamers.”

Om op nog andere manieren duurzaam te zijn, zal het AGB in de toekomst ook deelnemen aan groepsaankopen voor groene energievormen, afvalvriendelijke evenementen organiseren, herbruikbare bekers gebruiken tijdens evenementen en sporters aanzetten om met de fiets of te voet naar de sporthal te komen.