Duizendste Night of the Proms voor slagwerker Patrick De Smet: “Het podium is mijn tweede thuis” Nele Dooms

14 november 2019

12u57 7 Dendermonde Patrick De Smet (51) uit Dendermonde heeft als artistiek directeur de drie Koninklijke Muziekkapellen van Defensie onder zijn hoede, maar nu neemt hij vakantie speciaal voor The Night of the Proms. Nog deze maand beleeft hij met dit immens muzikale spektakel zijn duizendste optreden als drummer en percussionist. “John Miles zie ik als mijn tweede vader, het podium van The Proms mijn tweede thuis”, zegt de muzikant. “Het zal Kerstmis zijn eer ik het podium weer af ben.” Ook na duizend keer is het enthousiasme duidelijk nog altijd even groot.

Hoor een song uit de jaren zeventig, tachtig of negentig en je mag er prat op gaan dat Patrick De Smet al met de artiest op het podium stond. De Dendermondenaar is begenadigd slagwerker en beklom al met heel wat internationaal befaamde artiesten het podium. Denk daarbij aan Jim Kerr van Simple Minds, Cliff Richard, Grace Jones, Boy George, Kid Creole and the Coconuts, Celine Dion, Toto, Joe Cocker, Sting, UB40, Meat Loaf, Marco Borsato, Eros Ramazotti, Kim Wilde, en ga maar door. Vaste waarde is hij ook in John Miles Electric Band, de begeleidingsformatie van de Night of the Proms, én het klassiek orkest dat daar ook speelt.

De Smet blinkt van trots als hij kan vertellen dat hij bij die Night of the Proms voor exact de duizendste keer mee zal optreden dit jaar. Maar hij blijft er wel bescheiden bij, ook al bereikte hij op deze manier al meer dan 15 miljoen mensen als uitvoerend muzikant. “Ik noem het vooral geluk dat ik gehad heb”, zegt hij. “The right place, the right time, weet je wel. Ik kreeg plots een kans en heb het kunnen waarmaken, bewijzen dat ik het kon. En hard blijven werken natuurlijk.”

Toch is er ondertussen geen mens met aandacht voor de Proms die De Smet niet opgemerkt heeft. Regelmatig steelt hij er immers te show met leuke acts en staat hij ook vooraan op het podium, in plaats van verscholen tussen de drums en simbalen. Zo is er het nummer “Typewriter”, waarbij hij musiceert met een typmachine. Het razendsnelle “Circus Rens” speelde hij dan weer meermaals geblinddoekt op een grote xylofoon. Voor het nummer “La Vide Breve”, samen met een harpist, bouwde De Smet zelf een muziekinstrument met castagnetten. “Ze hadden me gevraagd om castagnetten te spelen, maar dat kreeg ik nooit tijdig onder de knie wegens echt heel moeilijk en zoveel verschillende stijlen”, vertelt hij. “Maar ik kreeg wel een idee om iets te bouwen met verschillende castagnetten zodat ik er wel mee kon musiceren. Bovenop prijkten een stier en toreador voor de link met Spanje. Superleuk was dat.”

De allereerste Proms voor De Smet dateert al van 1985. “Ik was er dus van de allereerste editie bij”, vertelt de drummer. “Die eerste keer werd ik gevraagd als extra muzikant, om als slagwerker het klassiek orkest aan te vullen. Ik ging akkoord, maar besefte toen totaal nog niet dat dit zo’n gigantisch succesverhaal zou worden. Daardoor heb ik ook nooit stress gehad voor de Proms. Er zijn jaren geweest dat ik meer op het podium stond dan ernaast. Ik ben nooit ongerust geweest over ‘ga ik dit wel kunnen’. Ik deed gewoon enthousiast mijn ding. De Proms werden mijn habitat, ik voel er me volledig thuis.”

Al zat het met die stress voordien soms wel helemaal anders. Wat zou het als je als veertienjarige jonge snaak plots mee moet musiceren voor CD-opnames van internationale artiesten. “De tamboerijn trilde in mijn hand door de zenuwen”, herinnert De Smet zich. “Ik volgde in die periode slagwerk-lessen bij de drummer van de toenmalige BRT Bigband. Die had een ensemble The Young Drummers opgericht voor jonge slagwerkers. Daar maakte ik deel van uit en we werden ingeschakeld voor muziekopnames bij de BRT.”

Het muzikale talent erfde De Smet van zijn vader, beroepsmuzikant Albert De Smet. “Als geen ander ben ik mijn familie dankbaar, zij waren en zijn mijn inspiratie”, zegt hij. “Ik was amper vier toen ik al vooraan in de fanfare liep met een trommel, die ik amper kon dragen. Muziek is me met de paplepel ingegeven. Ik kon sneller met de drumstokken slaan dan lezen. In de muziekschool moest mijn oudere zus de lessen noteren om ze thuis met mij mondeling in te studeren, want lezen en schrijven kon ik toen nog niet. Ik kende alle marsen van de fanfare en er werd een trommeltje op mijn maat gemaakt. Ik trok zelfs mee op in de harmonie tijdens de Ros Beiaard-ommegang. En tegen mijn twaalfde verjaardag had ik de volledige muziekschool doorlopen. Later trok ik naar het conservatorium. Ik heb nooit aan iets anders gedacht dan muziek maken.”

Duizend keer op het podium met Night of the Proms, dat zijn heel wat artiesten die de revue passeren. De Smet koestert er mooie herinneringen aan. “De eerste editie was met Toto”, vertelt hij. “Ik was enorme fan van die band en plots ben je eigenlijk collega’s. Ik vond dat onwaarschijnlijk straf en was in de wolken. Toen op zeker ogenblik tijdens de song ‘Rosanna’ de backing vocals het publiek extra probeerden op te zwepen, kreeg ik een ingeving. Ik sprong van achter mijn slagwerk, strak in het klassieke zwarte pak, en ging met tamboerijn, als een pinguïn, vooraan bij de vocals op het podium staan om mee ambiance te maken. Pop en klassiek werden zo verenigd, het was een zalig beeld én gevoel.”

John Miles noemt De Smet ondertussen als zijn “tweede vader”. “Hem ken ik ondertussen al 32 jaar”, zegt hij. “De man is een groot artiest, één bom muzikaliteit. Maar daarnaast ook gewoon een supertoffe mens, een familieman en absoluut niet blassé. Het zijn altijd bijzonder aangename ontmoetingen met hem.”

Dat duizend Proms De Smet nog lang niet tegensteken, is duidelijk. “Ik hoop dit nog immens lang te mogen doen”, klinkt het. “Afwisseling genoeg overigens, want ik zit zowel in het pop-orkest als het klassieke. Daardoor speel ik eigenlijk zo goed als alle nummers mee. Al die jaren Proms hebben me ook de ogen doen openen: dat klassiek geschoolde muzikanten daarom zeker niet beter zijn dan popmuzikanten die geen partituren lezen, maar op gevoel spelen. Ik heb dat ook moeten leren, om zo te ontdekken dat het vaak veel straffer klinkt als je loskomt van papier en op gevoel speelt.”