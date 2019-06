Duizend jaar Grembergen vereeuwigd in grote fotopanelen in dorp Jubileum ook aanleiding voor twee wandelingen en fietstocht doorheen geschiedenis gemeente Nele Dooms

19 juni 2019

09u28 0 Dendermonde Dat Grembergen duizend jaar bestaat, is voor de Feestcommissie, Werkgroep Geschiedenis en Vlaamse Kring Sint-Lutgardis aanleiding voor een groot feest. Wekenlang doorsnuffelden ze oude archieven voor een jubileumproject. Resultaat zijn twee wandelingen en een fietstocht doorheen de geschiedenis van het dorp. Pronkstuk worden tien grote fotopanelen van historische locaties die in het straatbeeld geplaatst zullen worden.

Vroegere kastelen, kapellen en oude hoeves. Ook de geschiedenis van Grembergen spreekt tot de verbeelding. “We kunnen teruggaan tot de vroege middeleeuwen”, weet Luc Dierick. “Grendberga heette het toen nog. En ook dit gebied werd getroffen door invallen van de Noormannen, die alles plunderden. Later werd Grenberga een zelfstandige parochie. De streek herleefde, ook op economisch vlak. In grote delen van Grembergen werd vlas verbouwd. Uiteindelijk ontwikkelde zich de huidige dorpskern. Wij gingen op zoek naar oude molens, grote hoeves, kastelen en waar kemp en vlas geteeld werd en hoe dat gebeurde. Er is een reden waarom de mooie blauwe vlasbloem het Grembergse wapenschild siert. We willen dat elke Grembergenaar dat te weten komt.”

Maandenlang weden oude foto- en archiefdozen doorsnuffeld. Dat leverde een massa informatie op voor een mooi naslagwerk. “Waar we aanvankelijk dachten dat we er zouden komen met een mapje met drie kaarten en wat commentaar, bleek het resultaat veel en veel uitgebreider. Maar we wilden meer dan een lijvig boek om te doorworstelen”, zegt Dierick. “Het is zoveel leuker als mensen interactief kennis kunnen maken met de rijke geschiedenis van ons dorp. Dus laten we hen zelf op pad gaan, te voet of met de fiets. Aan de hand van twee wandelingen maken ze kennis met het verleden langs diverse locaties. Fietsen gebeurt langs de boorden van Grembergen op zoek naar de kemp- en vlasroute, talloze dijkbreuken en overstromingen en onze industrie.”

Het project gaat echter nog verder dan wandelen en fietsen. Met grote fotopanelen krijgt de duizendste verjaardag van de gemeente ook een permanent karakter. “Op verschillende plaatsen die een belangrijke rol speelden doorheen de geschiedenis van Grembergen, plaatsen we grote borden met een foto van een zicht uit de tijd van toen”, zegt Dierick. “Inwoners zullen dan kunnen vergelijken met hoe een bepaalde plaats er uitzag lang geleden. Tien locaties werden geselecteerd, zoals bijvoorbeeld het Oud Klooster, de Smidsestraat, de Dokter Haekstraat die vroeger Dorpsstraat heette en het Oud Gemeentehuis. Naast mezelf, zijn Leo Verbeke, Freddy Jacobs en Raphaël Vermeir bezielers van dit project, met subsidie van de Erfgoedcel.”

De borden worden aanstaande zaterdag 22 juni, tijdens de Dorpsfeesten in Grembergen officieel onthuld. Tijdens de Septemberkermis zal de Werkgroep Geschiedenis voor een tentoonstelling zorgen rond duizend jaar Grembergen. “Met onder andere unieke stukken uit de nalatenschap van vroegere kasteelbewoners”, klinkt het. “Veel documenten werden nooit eerder aan het publiek getoond. En tegen de expo dan moet ook een documentaire over de Grembergse geschiedenis klaar zijn.”