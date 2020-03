Duiktrip met zoon eindigt in chaos: Walter zat vast in Honduras en had drie dagen nodig om thuis te raken Nele Dooms

17 maart 2020

12u42 4 Dendermonde Eerst vast zitten in Honduras en dan drie dagen nodig hebben om veilig en wel thuis te geraken. Walter De Smet, in Dendermonde goed gekend als het Kalleke Step dat bij elke ommegang voor het Ros Beiaard huppelt, had zich het einde van zijn duikreis met zoon Kevin helemaal anders voorgesteld. Ook in zijn reisgezelschap liet de coronacrisis zich voelen. “De sfeer in onze groep was paniekerig. Honduras is niet meteen het veiligste land”, klinkt het.

Ze zijn het gewoon, Walter De Smet uit Sint-Gillis-Dendermonde en zoon Kevin, om regelmatig eens de koffers te pakken om op duikreis te gaan. Dat doen ze altijd in groep, met leden van andere duikclubs. En zo trokken Walter en Kevin op 7 maart ook richting Honduras, samen met leden van onder andere de Lebbeekse duikclub Stingray Divers. “Op dat ogenblik leek het geen probleem om te reizen, de vlucht vertrok zonder problemen en in Honduras lag een boot te wachten die ons meenam op zee naar de omgeving van het eiland Roatan”, vertelt Walter. “We zaten daar op die boot ver weg van alle media en internet. Het draaide alleen om duiken en de zee was zowat het enige wat we zagen. We genoten eigenlijk met volle teugen.”

Geen vluchten naar Europa

Tot de boot na een week weer aanmeerde en nieuwsberichten de groep bereikten. “Bleek dat Trump beslist had alle vluchten van en naar Europa te verbieden”, zegt Walter. “Wij vlogen vanuit Honduras terug via een tussenstop in de Verenigde Staten en dat was dus niet meer mogelijk. We gingen meteen op zoek naar een oplossing en dachten via Panama te vliegen. We boekten tickets, maar toen we effectief aan het inchecken waren ontdekte het luchthavenpersoneel in Honduras dat we vanuit Panama van plan waren door te vliegen naar Europa. Dat mocht ook in Panama niet meer. Dus bleven we vastzitten in Honduras.”

De sfeer werd paniekerig. Honduras staat niet meteen bekend als het veiligste land. Veel geslapen hebben we niet, want we waren bezig met een oplossing te vinden om thuis te geraken Walter De Smet

Er zat voor het gezelschap niets anders op dan in Honduras een hotel te zoeken om de nacht door te brengen in afwachting van een oplossing. “De sfeer werd toen ook wat paniekerig”, getuigt Walter. “Honduras staat niet meteen bekend als het veiligste land. Ons hotel viel al bij al mee, maar veel geslapen hebben we niet. Iedereen was bezig met een oplossing te vinden om thuis te geraken. Uiteindelijk is het ons via Mexico gelukt. Vandaar zijn we naar Schiphol gevlogen om vervolgens de TGV naar Brussel te nemen. Helemaal gerust dat we thuis zouden geraken, waren we pas toen we effectief op het vliegtuig vanuit Mexico zaten.”

Honderden extra euro’s

De trip krijgt door de toestand ook een duur plaatje. “Alle tickets zijn betaald geweest, van de oorspronkelijke tot de niet gebruikte via Panama tot de laatste om via Mexico te vliegen”, schetst Walter. “Dat gaat over ettelijke honderden extra euro’s. Maar goed, het beste is dat we thuis geraakt zijn. Na drie dagen chaos.”

Walter gaat de komende tijd eerst uitrusten van alle hectische en vermoeiende toestanden. De man zat ook in volle voorbereiding voor de Ros Beiaardommegang in mei. Hij is het alom gekende Kalleke Step dat tijdens de ommegangen voor het Ros Beiaard huppelt. “Ik hoop dat tegen 24 mei alle heisa achter de rug is”, zegt hij. “Ik blijf alvast, sinds ik terug thuis ben, volledig binnen nu.”