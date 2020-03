Dubbel zo druk in containerparken: “Mensen vrezen dat we gaan sluiten” Nele Dooms

16 maart 2020

16u58 7 Dendermonde De huidige coronacrisis maakt het ook extra druk in de containerparken van afvalintercommunale Verko, zo blijkt. Bewoners staan er rijenlang aan te schuiven om er hun afval kwijt te geraken. Verko roept op om de vereiste betalingen in de recyclageparken vanaf nu elektronisch uit te voeren.

Rijen wagens aan de toegangspoort van het containerpark, tot op de straat. Dat bepaalde maandag het zicht aan het containerpark aan de Bevrijdingslaan in Appels. Aan andere containerparken in het werkingsgebied van Verko, actief in onder andere Dendermonde, Lebbeke, Buggenhout, Hamme en Berlare, die maandag gesloten waren, verwachten ze de komende dagen hetzelfde.

“We merken dat bezoekers vooral met grof vuil en steengruis langskomen”, getuigen de parkwachters, die de handen vol hebben. “Zowel maandag als voorbije zaterdag kwam er dubbel zoveel volk over de vloer dan anders op zo’n dagen. Van de meeste bezoekers horen we dat ze op safe spelen, dat ze liever nu nog langs komen uit vrees dat binnenkort ook de containerparken moeten sluiten.”

De drastische coronamaatregelen die de federale regering uitvaardigde hebben op Verko slechts een beperkte weerslag. Alleen de kringloopwinkels sluiten op zaterdag. De huis-aan-huisophalingen van afval blijven gegarandeerd en de recyclageparken blijven open. Maar in die containerparken is het vanaf nu wel verplicht om elektronisch te betalen.

“Het voorbije weekend ontvingen we een brief van de Vlaamse regering met specifieke maatregelen voor de afvalsector”, zegt voorzitter Dirk Abbeloos. “Eén daarvan is het verbod op cashbetalingen als elektronisch betalen mogelijk is. Aangezien al onze parken uitgerust zijn met een betaalterminal voor kaarten aanvaarden we dus geen cash meer. Met het oog op de gezondheid van onze winkelbedienden in de kringloopwinkels verzoeken we ook de bezoekers daar om zoveel mogelijk met de bankkaart te betalen.”