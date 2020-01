DSO-Ensemble brengt winterconcert Nele Dooms

24 januari 2020

16u43 0

Het DSO-Ensemble van Dendermonde presenteert op zondag 26 januari een winterconcert. De muzikanten staan onder leiding van dirigent Dietrich Van Akelyen. Solist van dienst is Yves Gilen. Tijdens het concert mag het publiek zich aan werken van onder andere Händel, Vivaldi en Haydn verwachten. Het concert begint om 16 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Sint-Egidiuskerk, aan het Heldenplein in Dendermonde. De opbrengst van dit concert gaat naar kansarme kinderen, in samenwerking met de H.Hartschool van Sint-Gillis-Dendermonde. Toegangskaarten kosten 12 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa.