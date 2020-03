Drukte bij huisartsenpost Vehamed: redders en personeel Olympos springen bij Nele Dooms

17u07 0 Dendermonde Nadat het voorbije weekend vrijwilligers van het Rode Kruis voor extra helpende handen zorgden bij de huisartsenwachtpost Vehamed aan de Kroonveldlaan in Dendermonde, springen nu redders en personeel van zwembad Olympos bij. Het blijft er immers druk en er wordt een toenemende toestroom aan patiënten verwacht.

Bij Vehamed werken de huisartsen van Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Zele, Hamme, Lebbeke. Normaal gaat het om een wachtpost met huisartsen van wacht tijdens het weekend, maar nu is er ook activiteit in de week naar aanleiding van de coronacrisis. Het voorbije weekend dienden zich zoveel patiënten aan, dat het Rode Kruis opgetrommeld werd om een extra tent te plaatsen om wachtenden op te vangen.

Nu springt personeel van zwembad Oympos bij om de drukte de baas te kunnen. De vraag kwam van Vehamed aan het Dendermondse stadsbestuur of er versterking kon komen van personeel uit en daar gingen heel wat werknemers op in. Zwembad en sporthallen zijn momenteel dan ook gesloten. De vrijwillige personeelsleden bemannen het callcenter om telefoontjes van patiënten aan te nemen en een afspraak te regelen. Ook aan het triagecentrum, waar patiënten die mogelijk besmet zijn met corona, naartoe moeten, krijgt bijstand van hen. Anderen staan dan weer in voor inchecken van patiënten en ontsmetten van kabinetten van dokters.