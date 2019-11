Druk programma voor Voorleesweek met voorleesritueel voor bewoners rusthuis Hof ter Boonwijk Nele Dooms

21 november 2019

14u52 0 Dendermonde De jaarlijkse Voorleesweek is donderdag in Dendermonde extra luister bijgezet met een “voorleesritueel” in rusthuis Hof ter Boonwijk in Sint-Gillis. Later deze week staan nog allerlei activiteiten op het programma.

De bewoners van Hof ter Boonwijk konden dankzij de Dendermondse bibliotheek luisteren naar verschillende verhalen. Om die te brengen, tekenden scholieren uit de vorming Personenzorg present. Zij zorgden overigens ook al voor voorleesmomentjes bij kinderen van de verschillende crèches in de bib. “Om dat voorlezen goed te kunnen doen, kregen de jongeren eerst een intense en leerrijke workshop aangereikt door de bib”, zegt bibliotheekdirecteur Wendy Van den Abbeele. “Zo weten ze exact hoe ze een voorleessessie het beste aanpakken en de luisteraars echt kunnen laten genieten”.

Naast voorlezen staan tijdens de Voorleesweek nog allerlei andere activiteiten op het programma. Zo staat op zaterdag 23 november de voorstelling “De hartverscheurende reus” op het programma. Meneer Zee vertelt een surrealistisch, satirisch sprookje over een reus met een kinderwens. De voorstelling voorziet prachtige harpmuziek en hartbrekende taferelen. Liefhebbers zijn om 11 uur welkom in de bib, aan de Kerkstraat. De toegang is gratis.

Op zaterdag 23 november vindt om 14 uur ook de boekvoorstelling “Tussen 2 culturen” van Housameddin Zein plaats. Het boek verzamelt 13 verhalen. “Over kinderen die vrede en voorspoed in de wereld brengen, daar waar politici er niet in slagen”, zegt schrijver Housameddin, geboren in Aleppo en die een visuele handicap heeft. Ook deze voorstelling is gratis in de bibliotheek.

Op zondag 24 november nemen enkele Dendermondenaren anderen mee op de weg die zij hebben afgelegd. Twee mensen vertellen om 16 uur hun verhaal live in Bakermat, aan de Vlasmarkt, ondersteund met poëzie. Een bijhorende expo in Bakermat draait rond zes boeiende getuigenissen met portretten door Annelies D’Hollander en gedichten. Info: bibliotheek@dendermonde.be.