Druk jaar voor Kalleke Step: workshops rond Ros Beiaard, reuzenversie in de maak en heuse marionettenrevue in voorbereiding Nele Dooms

22 november 2019

14u56 0 Dendermonde Het wordt een gigantisch druk jaar voor het poppentheater Kalleke Step van Dendermonde. Het nieuwe speelseizoen omvat heel wat variatie. Zo zullen workshops rond het Ros Beiaard plaatsvinden, zijn Handige Harry’s in de weer om een reuzenversie van Kalleke Step te bouwen en is een heuse meezingmarionettenrevue in de maak. Maar eerst is het tijd voor een nieuwe voorstelling rond de Sint.

Het speelseizoen 2019-2020 wordt voor Theater Kalleke Step iets heel bijzonders. Daar zit ook de Ros Beiaardommegang voor iets tussen. “Op vraag van de Dendermondse Musea hebben we een workshop in elkaar gestoken rond het Ros Beiaard”, zegt Joost Dierickx, stuwende kracht achter het poppentheater. “Kinderen krijgen een filmpje te zien, maken kennis met het poppenspel, krijgen enkele opdrachten in het Museum voor Volkskunde en gaan uiteindelijk zelf enkele poppen maken. Zo worden ze 2,5 uur ondergedompeld in de sage van het Ros Beiaard. Maar liefst 34 klassen schreven zich al in.”

Ondertussen werken enkele andere Handige Harry’s gestaag verder aan een reuzenversie van Kalleke Step. Die zal liefst vijf meter hoog worden. “De grote pop zal haar opwachting maken tijdens de Rosse Buurten-parade in Dendermonde”, zegt Dierickx. “Dat is een stoet waarbij alle wijken en deelgemeenten van Dendermonde meedoen met hun eigen folkloristische troeven.”

Bovendien is het Ros Beiaard ook voor Kalleke Step inspiratiebron voor een nieuwe grote productie. Eind april 2020 zal “Kopvliës & Ajouïne” in première gaan. “Dit wordt een ‘meezingmarionettenrevue’ naar het verhaal ‘Ons Peird mag geen ajuinen’ van Georges Dierickx, bewerkt voor poppenspel door Danny De Bock”, klinkt het. “The Sons of Sirius’ en een gelegenheidskoor onder de leiding van dirigente Ilse Schelfhout zullen er voor de muziek zorgen.”

Maar in afwachting van al dat leuks, komen nu eerst de jongste fans van Kalleke Step aan hun trekken. Zij kunnen genieten van een Sinterklaasvoorstelling “Zou de Sint wel komen?”. Dit jaar proberen de heks Alosta en haar assistent Tumbala een stokje te steken voor de komst van de Sint. Kalleke Step en zijn goede vriend Bollejan proberen de Sint te helpen. Voorstellingen vinden plaats op zaterdag 23, zondag 24 en zaterdag 30 november en zondag 1 december, telkens om 15 uur. Op zaterdag 30 november is er ook een avondvoorstelling om 19 uur. Liefhebbers kunnen terecht bij Theater Kalleke Step, Sint-Elooistraat 15 in Grembergen. Info: www.kallekestep.be.