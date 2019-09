Drugsverslaafden kraken caravan en riskeren nu maand cel Nele Dooms

25 september 2019

17u26 2

Omdat ze een caravan kraakten, moesten Stephen H. en Kelly D.B., allebei verslaafd aan drugs, woensdag voor de strafrechter verschijnen. Alleen H. was aanwezig. Zijn vriendin D.B. liet zich vertegenwoordigen door haar advocaat. “Ze is momenteel opgenomen in een ontwenningskliniek”, klonk het. Het was D.B. die vorig jaar de caravan in een bos ontdekte. “Mijn cliënt zat in een neerwaartse spiraal en was bij haar grootouders gaan wonen”, vertelde haar advocaat. “Maar na een discussie vertrok ze daar en raakte op de dool. Ze ontdekte die caravan en besloot er een paar nachten te blijven. Ze had immers geen geld en zat complet aan de grond.” D.B. trommelde bovendien vriend H. op om bij haar in de caravan in te trekken en die ging in op haar voorstel. “Ik wilde voor haar zorgen en bij haar zijn”, zei die tegen de rechter. H. probeerde er de rechter van te overtuigen dat hij van de drugs af is, maar die geloofde daar niets van. “Je ziet er slecht uit, doe zo voort en je zal niet lang meer leven”, waarschuwde de rechter de beklaagde. Zijn advocaat drong er op aan om H. probatievoorwaarden op te leggen, zodat een therapie tegen de verslaving verplicht wordt. Omdat beide beklaagden een strafblad hebben, drong de openbaar aanklager aan op een gevangenisstraf van één maand. De rechtbank velt vonnis op 22 oktober.