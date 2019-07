Drugsdealer verkoopt ook cannabis aan minderjarigen: twaalf maanden cel Nele Dooms

16 juli 2019

14u20 3

De Dendermondse rechter veroordeelde Goffrey T. uit Dendermonde tot twaalf maanden gevangenisstraf met probatie-uitstel wegens dealen van drugs. Van het voorjaar 2018 tot begin 2019 verkocht hij cannabis. Hij dealde daarbij ook aan minderjarigen. Het waren afnemers die hem bij de politie noemden als dealer. Ook in zijn GSM-toestel vonden speurders bezwarende berichten. Een buurtonderzoek en observatie van zijn flat zorgde begin 2019 voor een inval in zijn woonst. Daar werd nog meer bewijsmateriaal gevonden. Toch minimaliseerde T. tijdens zijn proces de feiten. “Ik verkocht maar heel af en toe en slechts heel beperkte hoeveelheden”, beweerde hij. De jongeman is geen onbekende voor het gerecht. Hij werd eerder nog al veroordeeld wegens drugsfeiten. Nu kreeg hij van de rechter voorwaarden opgelegd. Zo moet T. een ambulante behandeling volgen om met zijn eigen drugsgebruik komaf te maken.