Dromen Bloemencorso in september opgeborgen: zeventigste jubileumeditie pas in 2021 Nele Dooms

11 juli 2020

12u07 0 Dendermonde Er zal dan toch geen Bloemencorso plaatsvinden begin september in Sint-Gillis-Dendermonde. Dat heeft het corsocomité zopas beslist. Nochtans was een paar weken geleden nog verzekerd er alles aan te doen om de jaarlijkse corso, ondanks de coronacrisis, toch te laten plaatsvinden. “Het is onmogelijk om de stoet volgens huidige veiligheidsvoorschriften te organiseren en het ziet er niet naar uit dat die tegen september versoepelen”, zegt voorzitter Dieter Mannaert nu.

Het zou de zeventigste Bloemencorso worden op zondag 6 september 2020, een jubileumeditie dus. Begin juni maakte het Corsocomité zich nog sterk er alles aan te doen om het gebeuren te laten doorgaan. Weze het wel met een ander thema rond “dromen”, kleinere wagens en zonder wedstrijd. Met die beslissing konden de wagenbouwers aan de slag om hun bloemenwagens vorm te beginnen geven. Hen later laten starten zou ervoor zorgen dat voorbereidingen voor de stoet nooit op tijd klaar waren.

Er heerste de voorbije weken dan ook een gezellige drukte in de werkhallen, want corsogroepen waren met volle moed aan de opbouw van hun bloemenwagens begonnen. De bedrijvigheid heeft echter alweer plaatsgemaakt voor doodse stilte en een verlaten indruk. Het Corsocomité besliste immers zopas dat de stoet toch niet zal plaatsvinden en dus gingen de wagenbouwers zaterdag niet meer aan de slag om hun wagens voort te bouwen.

Maatregelen

“Onze corso zou het eerste evenement na een zomer zonder activiteiten worden”, zegt voorzitter Dieter Mannaert. “We hadden er echt goede hoop in de voorbije maanden dat de coronamaatregelen tegen september wel soepeler zouden zijn, zodat de organisatie van dit evenement mogelijk werd. Vanuit die visie werd met man en macht gewerkt aan het gebeuren. De overheid maakt het ons echter niet gemakkelijk om duidelijkheid te krijgen. De jongste dagen kregen we vooral de indruk dat het er helemaal niet naar uitziet dat de maatregelen zouden versoepelen tegen september. En dat maakt een corso spijtig genoeg onmogelijk.”

Mannaert wijst erop dat de stelling de voorbije maanden altijd was: “de corso gaat veilig door of hij gaat niet door”. “We waren hoopvol, maar we moeten ook realistisch zijn”, zegt Mannaert. “Een tool voor organisatoren zoals het Covid Event Risk Model bijvoorbeeld blijft aangeven dat een VIP-dorp niet toegelaten is, dat alle bezoekers van de bloemencorso zich dienden te registreren, dat iedereen langs het parcours moest neerzitten, dat we verplicht waren met aparte in- en uitgangen te werken, enzovoort. We willen als organisatoren al onze verantwoordelijkheid nemen, maar aan al deze maatregelen tegemoet komen is gewoon onmogelijk met een evenement als de Bloemencorso. We kunnen daarom niet anders besluiten dan de stoet 2020 te annuleren.”

Teleurstelling

De beslissing valt zowel voorzitter, bestuursleden als wagenbouwers zwaar. “We denken zelfs dat elke inwoner van Sint-Gillis enorm teleurgesteld zal zijn”, zegt Mannaert. “Maar net daarom willen we nu al, gedrevener dan ooit, uitkijken naar de zeventigste Bloemencorso in 2021, op zondag 5 september.”

Het Corsocomité zal wel nog samenzitten om alternatieve mogelijkheden te bekijken. Bedoeling is om op zondag 6 september toch met een kleinschalig initiatief op de proppen te komen. “Iets fleurig, iets symbolisch”, zegt Mannaert. “Om de mensen toch even te laten proeven van de sfeer die er anders zou geweest zijn.”