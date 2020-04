Droevig dierennieuws: polderwachter vindt dode bever in pompstation Vlassenbroek Nele Dooms

15 april 2020

12u09 0 Dendermonde Er is droevig dierennieuws vanuit de polder in Vlassenbroek. Polderwachter Ward Vranken vond een dode bever in de roosterreiniger van het pompstation vlakbij de Schelde. Er vindt onderzoek plaats naar de doodsoorzaak.

Er leven al enkele jaren bevers in de polder van Vlassenbroek. Het heuglijke nieuws dook voor het eerst op in 2007. De bever in het natuurgebied in Vlassenbroek toen was zelfs de eerste in Oost-Vlaanderen. Kamiel De Cock, vrijwilliger bij Natuurpunt ’s Heerenbosch kon in 2012 met camera vaststellen dat de diertjes zich zelfs voortplanten. In 2016 werden 6 bevers tegelijk gefilmd en in 2018 vier.

Maar de polder stelt het nu met één bever minder. Het dode dier werd gevonden in de roosterreiniger van het pompstation. “Hoe lang het dier al precies dood was, is niet duidelijk”, zegt Gustaaf Van Gucht van Natuurpunt. “Maar het moet in het paasweekend gestorven zijn. Het staat al vast dat de bever niet gestorven is door de werking van de roosterreiniger. Aan wat dan wel, dat wordt onderzocht door Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Die halen het kadaver op.”

De bever zag er vrij intact uit. Het gaat om een volwassen exemplaar van 95 centimeter lang, waarvan 30 centimeter staart. Het dier woog ongeveer 16 kilogram. Hoewel de huidige Sigma-werken voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in de Vlassenbroekse polder erg ingrijpend zijn voor de bevers, wonen er momenteel nog altijd. “We zien nog altijd sporen van deze dieren, zoals de paadjes die ze maken naar hun foerageerplaatsen en vers afgeknaagde boompjes, onder andere aan de Uiterdijk en de omgeving van De Cramp”, zeg Van Gucht. “Maar de bevers zelf zijn de jongste tijd heel moeilijk te spotten. De laatste dateren van begin april.”