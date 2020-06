Drive-inn op parkeerterrein aan basisschool De Schakel om toch proclamatie zesdeklassers te vieren Nele Dooms

30 juni 2020

10u43 0 Baasrode Om toch de proclamatie van leerlingen uit de derde kleuterklas en het zesde leerjaar te vieren, in aanwezigheid van ouders, zocht én vond gemeenteschool De Schakel uit Baasrode een alternatief. Dat werd een drive-inn op het parkeerterrein vlakbij de school.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Onze jaarlijkse proclamatie die in het water dreigde te vallen door de coronacrisis, dat mochten we niet laten gebeuren”, zegt directeur Bjorn Verheyden. “Gelukkig bedacht ons gedreven team leerkrachten een creatieve oplossing. Met een drive-inn zouden ouders perfect in hun bubbel het afscheid van hun kinderen op onze school kunnen bijwonen.”

Aan feeststemming was er alleszins geen gebrek in De Schakel. Ouders konden hun wagen parkeren en van op die plek naar het afscheid van hun kinderen kijken. Ook wie te voet of met de fiets kwam, kreeg een mooi plekje om nog een laatste optreden van de kinderen mee te pikken.

De kleuters zorgden voor een dansje vooraleer ze hun “diploma kleuteronderwijs” ontvingen. Voor de proclamatie van de zesdeklassers was er poëzie en een zelfgeschreven lied op de tonen van Dance Monkey. “We geven ook elk kind nog eens de kans zijn eigen talent in de kijker te zetten. Ze mogen immers best fier zijn op zichzelf”, zegt Verheyden.