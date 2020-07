Drive en Oudegem BC slaan handen in elkaar tot Dendermondse Badmintonclub Nele Dooms

17 juli 2020

17u12 0 Dendermonde Een nieuwe fusie kenmerkt de Dendermondse sportwereld. De badmintonclub Drive en Oudegem BC slaan de handen in elkaar. De fusieclub krijgt de naam Dendermondse Badmintonclub.

Twee jaar hebben de fusieplannen, na de allereerste gesprekken tussen beide clubs, moeten rijpen. De kogel is nu door de kerk: de twee sportvereningen vormen voortaan één club, Dendermondse BC. Voorzitter blijft Steve De Ridder, die eerder al voorzitter van Drive BC was.

“Met deze fusie willen we in Dendermonde tot één sterke en krachtige badmintonclub komen”, zegt De Ridder. “We centraliseren zo meer helpende handen van vrijwilligers om onze toekomst veilig te stellen. Bovendien is het een grote bekommernis om badmintontalent dat in Dendermonde aanwezig is, ook in Dendermonde te houden in plaats van ze te zien afvloeien naar sterke clubs uit de omgeving. Dat kan alleen als we in Dendermonde zelf één stevige club vormen.”

De fusieclub heeft ambitieuze toekomstplannen. “Momenteel hebben we trainingen in de sporthallen van Sint-Gillis en Oudegem, maar streefdoel is om in de toekomst in alle deelgemeenten waar sportinfrastructuur aanwezig is werking aan te bieden”, zegt De Ridder. “Ons belangrijkste doel is badminton voor iedereen toegankelijk maken.”

De nieuwe fusieclub Dendermondse BC telt 350 leden. Een uitgebreide jeugdwerking telt 170 leden.