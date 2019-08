Drie voertuigen betrokken bij aanrijding op Vlassenbroekbrug Koen Baten

05 augustus 2019

15u47 44 Dendermonde Bij een ongeval op de N41 in Dendermonde hebben drie voertuigen zware schade opgelopen. Een bestuurster van een Jaguar reed er in de richting van Dendermonde, toen ze ter hoogte van de brug afweek van haar rijbaan en in de tegenovergestelde richting verder bleef rijden.

Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur vanmiddag. Een bestuurder die in de richting van Hamme reed kon de vrouw in de Jaguar niet meer ontwijken en knalde frontaal op haar. De man draaide rond zijn as en kwam in tegenovergestelde richting terecht. Het achteropkomend voertuig werd ook nog aangereden in de flank en kwam tegen de berm terecht. “Ik zag hoe de vrouw met hoge snelheid op het verkeerde rijvak kwam aangereden”, zegt één van de betrokken partijen. “Ik probeerde haar nog te ontwijken, maar slaagde hier niet meer in. De klap was enorm hevig en ik verloor zelf mijn achterwiel. Alles gebeurde zo snel, gelukkig kom ik er met de schrik vanaf.”

Ook de bestuurder van het andere voertuig bleef ongedeerd. De vrouw was in shock en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de rijbaan richting Hamme lange tijd afgesloten. Hierdoor moest het verkeer beurtelings passeren wat heel wat hinder veroorzaakte in beide richtingen. De brandweer van Dendermonde kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de rijbaan te reinigen.