Drie voertuigen betrokken bij aanrijding op Bevrijdingslaan Koen Baten

22 februari 2020

15u54 0 Dendermonde Bij een ongeval op de Bevrijdingslaan ter hoogte van de Hofstraat in Appels gebeurde vanmiddag een aanrijding met drie voertuigen. Een Volvo reed er achteraan in op zijn voorligger, die botste op zijn beurt nog tegen een derde wagen aan.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.30 uur vanmiddag. Wat de omstandigheden net zijn is niet duidelijk, maar mogelijk was de bestuurder die het ongeval veroorzaakte even afgeleid en reed hij aan volle snelheid in op zijn voorligger. Die had de aanrijding niet verwacht en kon niet meer tijdig op de rem gaan staan waardoor nog een voertuig deelde in de brokken.

Alle drie de wagens liepen aanzienlijke schade op. De brandweer van Dendermonde is ook ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Bij het ongeval raakte een iemand lichtgewond, zij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Er is lichte verkeershinder door de aanrijding.