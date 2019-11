Drie studenten ontwerpen tote bags, posters en truien voor Warmste Week Nele Dooms

28 november 2019

Dzinh De Blende uit Dendermonde, Irini Raemaekers en Emilie Pinxten, drie studenten architectuur aan het Sint-Lucas in Gent, pakken uit met originele tote bags voor het goede doel. Ze ontwierpen zelf een reeks patronen om de katoenen zakken mee te bedrukken. Hetzelfde doen ze ook met posters en truien. “We creëerden dit voor het vak Mixed Media Experiment en willen ons werk graag zo veel mogelijk verspreiden”, zeggen ze. “Zo raken onze designs bij een zo breed mogelijk publiek bekend. Tegelijk koppelen we er een goed doel aan in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel uit. De opbrengst van de verkoop gaat naar De Creatieve STEM.” Die vereniging heeft een openlab geopend waar iedereen zijn talenten kan ontwikkelen. “Dit initiatief wil een plek creëren waar kinderen en jongeren techniek, wetenschap en technologie kunnen ontdekken”, leggen de studenten uit. “Ze stimuleren creativiteit en ondernemerschap en dat dragen we een warm hart toe.” Wie een tote bag of trui wil kopen, kan meer informatie vinden op de instagrampagina van het trio: @linoinkt.