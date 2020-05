Drie mannen in snelrecht voor rechter voor agressie tegenover politie na aanval met schroevendraaier en bijten Nele Dooms

06 mei 2020

18u31 14 Dendermonde Drie mannen, waaronder een vader en zoon, uit Dendermonde zullen zich in snelrecht voor de rechtbank moeten verantwoorden wegens weerspannigheid en geweld tegen de politie. De betrokkenen gedroegen zich tijdens een controle uitermate agressief. Eén van hen viel de agenten zelfs aan met een schroevendraaier. De Dendermondse agenten hadden bijstand van drie omliggende politiezones nodig om de verdachten in te rekenen.

De feiten speelden zich dinsdagavond rond 23 uur af. De politie had toen melding gekregen van twee verdachte voertuigen in de Steenweg van Grembergen in Grembergen. Agenten kwamen ter plaatse en troffen in de ene wagen een persoon aan de bestuurderszijde aan en in de andere auto twee inzittenden. Eén persoon stond buiten naast de wagens. De agenten beslisten tot een controle over te gaan en vroegen de chauffeur van het ene voertuig, een 24-jarige man, om in zijn auto te blijven zitten. Die stapte toch uit en werd agressief. Hij haalde een schroevendraaier boven en zwaaide daarmee verschillende keren in de richting van de agenten.

Bijtwonden

Toen de politie de verdachte wou boeien, bleef de man zich verzetten. Een inspecteur werd zelfs verschillende keren in de onderarmen gebeten. Bovendien bleek de verdachte zijn vader, een 58-jarige man, opgetrommeld te hebben. Die kwam ter plaatse en negeerde de bevelen van de agenten om afstand te houden. Hij begon de politie ook te bedreigen en was fysiek agressief. Toen de man naar de combi begeleid werd, deelde hij ook nog verschillende trappen uit richting de inspecteurs.

Een tweede verdachte, een 24-jarige man, bevond zich naast het voertuig. Ook hij was agressief en probeerde een agent te raken met een vuistslag. De Dendermondse agenten hadden bijstand van politiepatrouilles van Berlare/Zele, Buggenhout/Lebbeke en Hamme/Waasmunster nodig om de toestand onder controle te krijgen. De drie mannen konden uiteindelijk gearresteerd worden. Ze zijn gedagvaard door het parket in snelrecht. Op 24 juni zullen ze het aan de rechtbank in Dendermonde mogen uitleggen.