Drie jaar cel voor drugsdealer van Vlotgrasbende Koen Baten

25 februari 2020

09u53 8 Dendermonde Ryda F. (25) uit Dendermonde is door de correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf nadat hij meer dan een jaar lang drugs dealde in Dendermonde en Buggenhout.

De feiten dateren van september 2017 tot november 2018. Iets meer dan een jaar lang dealden drie daders cocaïne. Dan kwamen de feiten aan het licht na doorgedreven onderzoek van de politie en verschillende informatie. Onder meer de ANPR-camera’s merkten heel wat activiteit op ‘s nachts. Bij huiszoekingen werden er ook verschillende gsm’s en cash geld aangetroffen.

F. Handelde niet alleen, hij beschikte ook over twee chauffeurs die voor hem de drugs vervoerden. Souheil G. en Thibau N. stonden ook mee terecht voor de rechtbank. Voor de rechtbank en het openbaar ministerie was het duidelijk dat hij de leider was van de drugshandel. Hij kreeg dan ook de zwaarste straf. Er werd hem een celstraf opgelegd van drie jaar, waarvan 18 maanden met uitstel en onder probatievoorwaarden. Zo mag hij niet meer in contact komen met drugs. Er wordt ook 60.000 euro verbeurd verklaard net als alle voertuigen waarmee de trafiek gebeurde.

Souheil G. die al die tijd het transport deed voor F. kreeg een gevangenisstraf van dertig maanden volledig met uitstel. Laatste beklaagde N. kreeg een werkstraf voor zijn betrokkenheid bij de feiten.