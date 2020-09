Drie coronapatiënten mogen ziekenhuis verlaten Nele Dooms

29 september 2020

15u52 0 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde telt weer wat minder patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Drie van hen mochten het ziekenhuis verlaten omdat ze voldoende hersteld waren.

In het Dendermonde ziekenhuis zijn momenteel nog drie patiënten met Covid-19 opgenomen. Begin deze week waren dat er nog zes, een record in weken op dat ogenblik. De forse daling in het cijfer is te wijten aan het ontslag van drie Covid-patiënten de voorbije 24 uur. Die waren voldoende genezen zodat ze naar huis mochten. De drie patiënten die momenteel nog opgenomen zijn, verblijven op een gewone kamer in de aparte Covid-afdeling van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen zijn geen coronapatiënten opgenomen.