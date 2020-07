Drie bewoners besmet met corona in woonzorgcentrum Aymonshof Koen Baten

31 juli 2020

09u21 34 Dendermonde Slecht nieuws voor het woonzorgcentrum Aymonshof en de bezoekers. Op dinsdag 28 juli werden alle bewoners getest en bleken er drie bewoners positief te testen op het coronavirus. Hierdoor is het bezoek niet meer toegelaten tot zeker 10 augustus.

Tijdens de eerste golf overleefde het woonzorgcentrum de crisis zonder kleerscheuren. Nu krijgen ze helaas wel te horen dat drie bewoners besmet zijn met het coronavirus.

De bezoeken zijn niet meer toegelaten in het centrum tot 10 augustus. Vandaag zullen alle personeelsleden opnieuw getest worden. Voor de bewoners volgt er eind volgende week een nieuwe test. Als de resultaten goed zijn kan er opnieuw bezoek toegelaten worden.

“Het is in het belang van iedereen dat deze maatregelen strikt worden opgevolgd om verdere besmetting te voorkomen. We vragen dat iedere bewoner en bezoeker zijn verantwoordelijkheid hierin neemt. We stellen, samen met onze medewerkers, alles in het werk om deze situatie in de beste omstandigheden aan te pakken”, klinkt het.