Drie bestuurders betrapt op alcohol achter het stuur Koen Baten

03 augustus 2020

10u44 0 Dendermonde De lokale politie van Dendermonde heeft afgelopen weekend opnieuw een alcoholcontrole gehouden op het grondgebied. Dit gebeurde volgens de corona-regels waardoor het testen iets langer in gebruik nam. De controles vonden plaats in de binnenstad van Dendermonde, in Baasrode en in Appels.

In totaal werden er 50 voertuigen gecontroleerd door de politie. Er werden drie bestuurders betrapt met alcohol in hun bloed. Twee bestuurders bliezen positief en moesten hun rijbewijs meteen voor 6 uur inleveren, een andere bestuurder blies alarm en kreeg een rijverbod van drie uur plus een geldboete van 179 euro.

Daarnaast werden ook nog enkele andere overtredingen vastgesteld. Eén bestuurder kon geen geldige verzekeringsdocumenten voorleggen. Een ander voertuig was niet ingeschreven. Verder stelde de politie vast dat er een voertuig niet in orde was met de technische keuring en werd er ook een pv opgesteld voor een defect voorlicht. Tijdens de controle werd ook een pv opgesteld voor zwartwerk.