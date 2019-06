Dream-Ice beste ijsverkoper van Dendermonde en omstreken Koen Baten

30 juni 2019

18u16 0 Dendermonde HLN ging de voorbije weken op zoek naar de lekkerste ijsjes in Vlaanderen. In regio Dendermonde is Dream-Ice, uit de Broekstraat, verkozen tot beste zaak, met 1.000 stemmen. Ze laten hiermee Geert Fertinel uit Opdorp achter zich. “We hadden dit niet verwacht, maar zijn natuurlijk superblij", zegt uitbater Chris.

Klanten An, Wilfried en Ythe kunnen zich alvast volledig vinden in de uitslag. “Wij nemen altijd onze fiets om hier om een ijsje te komen. Nergens anders vind je beter", klinkt het.

Uitbater Chris reageert natuurlijk ook heel tevreden. “Het was lang spannend, want we stonden niet altijd op de eerste plaats, maar we zijn natuurlijk superblij met deze uitslag. Wij hebben jarenlang hard gewerkt, dus dit is een mooie erkenning voor ons", klinkt het. De zaak biedt sinds kort ook heel wat nieuwe soorten ijs aan. “We hebben nu ook lactose- en suikervrij én vegan-ijs, zeker een extra troef", besluit de uitbater.