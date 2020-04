Drankencentrale Maes schenkt waardebon bij leveringen: “Help horeca uit de coronacrisis” Nele Dooms

02 april 2020

15u35 6 Dendermonde Drankencentrale Maes start een actie om de vele horecazaken die lijden onder de coronacrisis te steunen. De firma verzorgt voortaan leveringen aan huis en iedereen die daar beroep op doet, krijgt een waardebon om later te spenderen in een horecazaak.

Drankencentrale Maes, gevestigd op industrieterrein Hoogveld in Dendermonde, bevoorraadt doorgaans zelf liefst 120 horecazaken in de regio, maar die zijn nu allemaal gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “We weten dus heel goed wat dat teweeg brengt”, zegt zaakvoerder Bart Maes. “Daarom zijn we zelf aan het nadenken gegaan over hoe we die horecamensen kunnen helpen om te overleven.”

De drankencentrale is met leveringen aan huis begonnen, en koppelt daar een aparte actie aan. “Er zijn toch heel wat mensen die in deze crisis niet goed buiten durven komen en met thuisleveringen komen we daar aan tegemoet”, klinkt het. “Tegelijk kunnen ook ander particulieren er gebruik van maken. Bij elke levering ontvangt de klant een waardebon van 5 euro. Die kunnen ze later spenderen in één van onze 120 horecazaken, als die weer open mogen. Als deze crisis voorbij is, kunnen mensen er dan iets op drinken en dat brengt meteen terug leven in de horeca.”