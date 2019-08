Draeckenieren komen in Ros Beiaardstad stemmen ronselen voor Aalsterse bibliotheek Nele Dooms

26 augustus 2019

Een kwinkslag en wat plagerijen voor de Dendermondenaren bleven natuurlijk niet achterwege, maar de echte vete tussen Dendermonde en Aalst lieten de Aalsterse Draeckenieren maandag wel even achterwege. Ze kwamen immers naar Dendermonde omdat ze de inwoners van de Ros Beiaardstad deze keer eigenlijk nodig hadden. “Profitariaat is toegestaan”, zegt Anton Cogen, lid van de Draeckenieren en voor het bezoek aan de Ros Beiaardstad uitgedost als broeder. “We zijn hier op een missie voor de Aalstenaars.” Die missie is stemmen ronselen voor de bibliotheek van Aalst. Die is genomineerd voor “beste bibliotheek van Vlaanderen en Brussel”. “Elke provincie heeft één genomineerde en er zijn ook publieksstemmen nodig om te kunnen winnen”, zegt Ilse Verdonck van de Aalsterse bib. “Om op te boksen tegen de andere provincies zijn veel stemmen nodig. De Draeckenieren gaan daarom op ronde.” De groep startte in de Dendermondse bibliotheek aan de Kerkstraat en trok vervolgens naar de binnenstad waar veel volk op de been was voor de maandagmarkt. Zelf noemden de Draeckenieren zich “kolonisten” en de Dendermondenaren “inboorlingen”. Maar om de marktbezoekers zover te krijgen toch een stem voor Aalst uit te brengen, konden er tijdens de tocht toch ook wat vriendelijke woorden af.