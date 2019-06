Dosschy pakt uit met allereerste eigen single ‘A Long Way’ Nele Dooms

03 juni 2019

15u28 0 Dendermonde Yannick Dossche, de jonge Dendermondenaar die als Dosschy ook al enkele keren op het podium op Tomorrowland stond, heeft een allereerste eigen single klaar. Hij werkte daarvoor samen met artiest Thom Maeyer uit Merchtem. ‘A Long Way’ moet volop doen verlangen naar de zomer.

In het uitgangsmilieu in Dendermonde en omstreken is Dosschy al lang geen onbekende meer. Op fuiven en evemenenten in de regio is hij een graag geziene gast achter de draaitafels. De voorbije twee zomers was hij ook te horen op Tomorrowland en ook de podia van onder andere Sfinx-festival in Boechout, Dour Festival, Dance D-Vision en Marktrock Leuven mag hij op zijn actief schrijven. De jonge dj geniet er ten volle van. “Ik hou ervan om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de muziek die ik breng”, zegt hij. “Het is fantastisch om met de juiste muziek een menigte uit de bol te zien gaan.”

Dosschy breidt in die zin nu een vervolg aan zijn dj-carrière en komt voor het eerst met een eigen single op de proppen, grotere dj-sterren als David Guetta, Avicii en Dimitri Vegas en Like Mike indachtig. “De debuutsingle is een samenwerking met Thomas De Maeyer, artiestennaam Thom Maeyer, uit Merchtem”, vertelt hij. “We leerden elkaar toevallig kennen en we organiseerden een aantal studiosessies samen. Daarin probeerden we allerlei dingen uit. Daar is onze eerste single uit voortgekomen. Het nummer is een zomerse deep houseplaat die doet verlangen naar de zomer, zon, zee, strand en een cocktail. De eerste reacties op de plaat zijn alvast erg positief. Er zit ook een leuke saksofoon in, wat het een heel aanstekelijk nummer maakt.”

‘A Long way’ is te beluisteren via alle grote distributiekanalen zoals Spotify, iTunes, Apple Music, Beatport, Deezer en Soundcloud en werd uitgebracht door het Nederlands-Zweedse label Poolside Recordings. “Ik kijk er alvast naar uit de song te spelen voor een live publiek”, zegt Yannick. “Ik draai in juli op het Balaton Sound Festival in Hongarije, één van de mooiste festivals van Europa. De single zal er zeker in mijn set verwerkt zitten. Ik heb overigens goed de smaak te pakken, dus er volgen ongetwijfeld nog songs in de toekomst.”