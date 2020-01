Dosschy mag voor derde keer draaien op Tomorrowland Nele Dooms

24 januari 2020

15u52 0 Dendermonde De organisatie van Tomorrowland heeft de line-up voor de komende editie bekend gemaakt. Het affiche telt meer dan zeshonderd namen en daar zitten er flink wat grote bij. Ook voor Dendermonde is er goed nieuws, want Dosschy mag er voor de derde keer aantreden.

Tomorrowland vindt dit jaar plaats op 17, 18, 19, 24, 25 en 26 juli, traditiegetrouw op het domein De Schorre in Boom. De voorverkoop voor felbegeerde tickets start zaterdag 25 januari. Wie toegangskaarten bemachtigt, mag zich verwachten aan een blij weerzien met enkele gevestigde waarden, maar ook enkele verrassingen. Op het affiche is tussen de oude getrouwen van Tomorrowland, zoals David Guetta, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, echter ook een Dendermondenaar te vinden. Het gaat om Yannick Dossche, in Dendermonde en omstreken beter bekend als Dosschy.

“Ik ben supertrots te mogen aankondigen dat ik voor de derde keer zal spelen op Tomorrowland”, zegt de dj. Hij zal aan het werk zijn op vrijdag 17 juli op het podium van Radio Ultra Modern.

In het uitgangsmilieu in Dendermonde en omstreken is Dosschy al lang geen onbekende meer. Op fuiven en evemenenten in de regio is hij een graag geziene gast achter de draaitafels. Twee keer al, in de zomers van 2017 en 2018, was hij te horen op Tomorrowland en ook de podia van onder andere Sfinx-festival in Boechout, Dour Festival, Dance D-Vision en Marktrock Leuven mag hij op zijn actief schrijven. Daar voegde hij de voorbije zomer ook nog eens een optreden op het Balaton Sound Festival in Hongarije, één van de mooiste festivals van Europa, aan toe.