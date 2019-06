Dorpsfeesten trappen zomer rond duizend jaar Grembergen op gang Nele Dooms

23 juni 2019

09u24 0

De jaarlijkse dorpsfeesten in Grembergen, ooit ontstaan om de heraanleg van het kerkplein te vieren, zorgden zaterdagavond voor veel sfeer in het centrum. Het gebeuren kreeg dit jaar een bijzonder tintje mee en moest het officieel startschot zijn van een feestjaar rond “duizend jaar Grembergen”. De Feestcommissie heeft daarvoor, in samenwerking met de Werkgroep Geschiedenis Grembergen en de Vlaamse Kring Sint-Lutgardis twee wandelingen en een fietstocht uitgewerkt langs historische locaties in de gemeente. “Bovendien zijn grote fotopanelen gemaakt van plaatsen en gebouwen die vroeger jaren een belangrijke rol speelden in Grembergen of het dorpsgezicht bepaalden”, zegt Luc Dierick, één van de initiatiefnemers. “Die worden overal in de gemeente verspreid. We zijn blij die tijdens de dorpsfeesten officieel te onthullen.” Tijdens Grembergen Feest! konden bewoners genieten van een receptie. Dansgroep Nele zorgde voor een dansshow en daarna zorgde coverband Ad Fundum voor ambiance.