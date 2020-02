Doortrekking N41 in de diepvries? Vlaamse regering voorziet komende vijf jaar geen cent voor het project Nele Dooms

04 februari 2020

15u45 0 Dendermonde De Vlaams Regering voorziet in haar budget voor de komende regeerperiode van vijf jaar geen euro voor het dossier van de doortrekking van de N41. Zo lijkt het erop dat het project in de diepvries gaat. “Goede zaak”, zo klinkt het in Lebbeke. “Het dossier is zeker niet begraven”, klinkt het vastberaden in Dendermonde.

De doortrekking van de N41 van aan de grens van Lebbeke met Dendermonde tot in Aalst is al jaren een dossier dat voor veel commotie zorgt. Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de aanleg van de weg werd in 2014 vernietigd door de Raad van State, na klachten van actiecomités en het Lebbeekse gemeentebestuur. Deze laatste ziet te veel nadelen als de N41 volgens het voorgesteld tracé door Denderbelle wordt uitgevoerd. Het werd na de vernietiging van het plan lange tijd windstil rond het dossier en om opnieuw schot in de zaak te krijgen, besliste toenmalig mobiliteitsminister Ben Weyts begin 2017 om extra studiewerk te laten uitvoeren. Dat moest extra argumenten aanleveren tegen de vernietiging van het RUP en alternatieve tracés onderzoeken.

In de diepvriezer

Die studie, goed voor ruim 700.000 euro, is ondertussen nog altijd niet afgerond. De resultaten ervan zijn dus nog niet bekend. Wel is duidelijk dat in het meerjarenbudget van de Vlaamse Regering voor de komende vijf jaar geen cent is opgenomen voor de N41. Niet voor een doortrekking, maar ook niet voor eventuele studies. Dat wil zeggen dat er ook de komende vijf jaar van een N41 tussen Dendermonde en Aalst al zeker geen sprake zal zijn. Velen zien in het niet vrijmaken van centen dat dit project in de diepvriezer gestoken is.

We zijn hier nooit overtuigd geweest dat een doortrekking van de N41 noodzakelijk is. We weten immers dat de nieuwe wegenis zal zorgen voor nog meer verkeer, niet in het minst op de Dendermondsesteenweg, die nu al oververzadigd is Lebbeeks schepen Jan Van der Straeten (CD&V)

In Lebbeke zijn ze daar alvast niet rouwig om. “We zijn hier nooit overtuigd geweest dat een doortrekking van de N41 noodzakelijk is”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Van der Straeten (CD&V). “We weten immers dat de nieuwe wegenis zal zorgen voor nog meer verkeer, niet in het minst op de Dendermondsesteenweg, die nu al oververzadigd is. Dat bleek al uit het MilieuEffectenRapport van 2006. Dat de regering nu geen geld voorziet, is voor ons voorlopig het einde van een lang juridisch kluwen. Men ging bij voorgaande studies altijd enkel in op de vraag waar deze nieuwe weg moest komen. Nooit bekeek men de vraag of hij er wel moest komen. Het antwoord daarop is volgens ons gewoon ‘neen’. Dus als de regering geen budget vrijmaakt, vinden wij dat een goede zaak.”

Geen slecht nieuws

De Dendermondse schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) wil in de beslissing van de regering om geen geld te voorzien alleszins geen slecht nieuws zien. “Dit dossier is allerminst begraven”, maakt hij zich sterk. “Maar zolang er geen akkoord is over deze weg, kan hij ook niet aangelegd worden en is dus voorziet de regering geen budget”, stelt hij. “Zelfs als we nu tot een akkoord over een tracé zouden komen, dan nog is de procedure, met onder andere opmaak van een nieuw RUP, nog zodanig lang dat wegenwerken pas na vijf jaar plaatsvinden. Het is overigens ook te begrijpen dat een regering geen geld wil steken in een project waarbij door een gemeentebestuur altijd bezwaar ingediend wordt. Daarom blijf ik geloven dat we met Dendermonde, Aalst én Lebbeke eerst op één lijn moeten komen te staan. Ik blijf geloven in een doortrekking van de N41 en ben er rotsvast van overtuigd dat we met alle partners moeten blijven werken aan een oplossing.”