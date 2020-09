Doorbraak voor nieuwe toekomst Hollandse Kazerne met ondertekening overeenkomst: “Ambitie om het nu snel te laten gaan” Nele Dooms

16 september 2020

15u00 0 Dendermonde “Erfgoed laten herleven door het een nieuwe invulling te geven”. Dat is de insteek van een overeenkomst die zopas in het stadhuis van Dendermonde ondertekend is tussen stadsbestuur, Regie der Gebouwen en Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) rond de Hollandse Kazerne. Het unieke historische complex dat al decennia staat te verkrotten moet hiermee eindelijk een restauratie én nieuwe toekomst krijgen. De zoektocht naar privé-investeerders om financieel mee de schouders onder het project te zetten, kan starten.

“De ambitie is om het allemaal snel te laten gaan”. Dat liet Erwin Vrijens van PMV zich ontvallen bij te ondertekening van de overeenkomst woensdag. Snel mag het gaan, want de Hollandse Kazerne staat steeds verder te verkrotten en wordt vaak gezien als kankerplek in het stadshart, maar toch zullen nog wel wat jaren geduld nodig zijn. Het eerstkomende jaar bijvoorbeeld zal al gaan naar extra onderzoeken en studies naar onder andere financiële haalbaarheid en mogelijke herbestemmingen. Pas als dat allemaal uitgeklaard is, zal het Dendermondse stadsbestuur de koopoptie die er nu is lichten en de Kazerne effectief verwerven van de Regie. Voor 1 symbolische euro.

“Wat in eerste instantie moet gebeuren is de restauratie van het dak”, zegt Vrijens. “Zo kan het gebouw, dat geteisterd wordt door vochtinsijpeling en water in de muren, uitdrogen. Men verwacht dat dit vijf jaar kan duren. Pas daarna kan de rest van invulling vorm krijgen. Maar net daarom mogen we niet talmen. Positief is alleszins dat een stabiliteitsonderzoek gunstig uitdraaide: de fundering van het complex is nog optimaal, wat een serieuze extra kost uitspaart. Er zal ook een erfgoeddossier en stappenplan uitgewerkt worden. De PMV is een uitvoerende investeringsmaatschappij. Dat betekent niet afwachten, maar actie. We gaan ervoor. We gaven de Antwerpse Handelsbeurs al een nieuwe invulling en recente startten de werken voor een herwaarding van de Panquin-kazerne in Tervuren. Ook de Hollandse Kazerne komt nu op het lijstje.”

Potentieel

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) hoort het graag zeggen. Hij is heel tevreden met de ondertekende overeenkomst. “Onze Bomvrije Kazerne biedt enorm veel potentieel voor de stad, uniek gelegen tussen Grote Markt en Bruynkaai”, zegt hij. “Ze was jarenlang eigendom van de stad, tot de Regie Der Gebouwen voorstelde het complex over te nemen voor de rechtbanken in de stad. Maar het dossier geraakte nooit door Erfgoed, omdat daar bepaalde noodzakelijke ingrepen om het functioneel te maken geweigerd werden. De regie kwam zo met een gebouw te zitten dat niet kon dienen en dat ze ook geen andere bestemming kon geven. Nu de stad het complex weer kan overnemen, kunnen we een doorbraak forceren. Ondertussen waait ook bij Erfgoed overigens een nieuwe wind, waardoor meer mogelijk wordt. Dat schept extra kansen.”

Het project is volgens Buyse zonder meer de moeite waard. “De Hollandse Kazerne is in ons land één van de beste bewaarde restanten van de ooit roemrijke Wellingtonbarrière”, weet de burgemeester. “Sinds 1830 vormde ze het hart van het militaire karakter van de stad. Dag en nacht was het daar een komen en gaan van soldaten. Onze Kazerne is uniek in het volledig voormalige Koninkrijk Der Nederlanden. Het is goed dat we het zullen kunnen bewaren in al zijn glorie door er een andere invulling aan te geven.”

Plein

De restauratie en herbestemming van de Hollandse Kazerne zal niet alleen met centen van PMV en stadsbestuur en subsidie gebeuren. Er zullen ook co-investeerders aangetrokken worden. “Laat duidelijk zijn dat we echt mensen gaan nodige hebben die financieel mee hun schouders onder dit project willen zetten”, zegt Buyse. “Er zijn veel invullingen mogelijk, van stadsdiensten over lokale economie, kantoren en horeca. Ons Ros Beiaard behoudt zijn plaats in deze Kazerne. In eerste instantie gaan we de galerij restaureren, zodat de tubes opnieuw betreden kunnen worden. Dan zal de monumentale gevel nog grootser lijken en het potentieel zal nog duidelijk zijn. Het plein langs de kant van de Kazernestraat, beschermd als stadsgezicht, zal een pleinfunctie krijgen voor bijvoorbeeld evenementen.”

Begin 2021 willen stadsbesstuur en PMV starten met een architectuuropdracht. Een gespecialiseerd bureau moet de haalbaarheid van het project nagaan, kosten ramen en een beheersplan opstellen.