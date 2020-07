Donkwijk krijgt eigen buurthuis om wijkwerking nog verder uit te bouwen Nele Dooms

04 juli 2020

15u47 0 Dendermonde De Donkwijk in Dendermonde heeft voortaan een eigen buurthuis. Dat werd zaterdagnamiddag plechtig geopend in de Vlotgraslaan. “Van hieruit kunnen we onze wijkwerking nog verder uitbouwen”, klinkt het bij het wijkcomité.

Het is sociale huisvestingsmaatschappij De Volkswoningen , die in de wijk Donkstraat-Vlotgraslaan heel wat huizen bezit en verhuurt, die het pand aan de Vlotgraslaan 34 ter beschikking stelt voor de wijkwerking. “Deze woning werd jaren geleden getroffen door een grote brand en moest volledig vernieuwd worden”, zegt directeur Piet Pauwels. “Dat ze nu dienst kan doen als buurthuis is de gouden rand aan een donkere wolk. Het zal voor de wijkwerking zeker een extra boost zijn, in een wijk die we momenteel grondig aan het renoveren zijn.”

De wijkwerking in de Donkwijk bestaat ondertussen twintig jaar en is één van de meest bloeiende in Dendermonde. “We zijn heel blij met dit buurthuis”, zegt voorzitter Anneke De Neef. “Buurtbewoners zullen hier terecht kunnen voor extra ondersteuning en begeleiding als ze daar nood aan hebben. Zo zal er regelmatig spreekuur zijn met een sociaal assistent. Maar we kunnen hier ook vergaderen en van hieruit activiteiten uitbouwen. Dit zal de wijk zeker ten goede komen.”