Doek valt over Femma Boonwijk: “Moeilijke beslissing met gemengde gevoelens” Nele Dooms

17 december 2019

14u22 3 Dendermonde Femma Boonwijk, de vroegere vrouwenvereniging KVLV, is niet meer. Maandagavond vond de allerlaatste activiteit, een Kerstfeestje, plaats. “De bestuursleden zijn te oud geworden en een lokaal hadden we ook al niet meer”, klinkt de motivering van de stopzetting.

In 2018 vierde Femma Boonwijk nog haar vijftigjarig bestaan. Maar nu houdt de vereniging op te bestaan. “We hebben dan wel nog een veertigtal leden, het bestuur had het steeds moeilijker om alles draaiende te houden”, zegt voorzitter Judith De Smedt. “Zes kernleden waren er nog en niet van de jongste. Ikzelf ben ook al over de zeventig en onze oudste, Erna, is zelfs al 85 jaar. Op die leeftijd kan je zo’n organisatie niet blijven trekken. Andere leden zagen het niet zitten om ons op te volgen. Dat we dan ook nog eens de parochiezaal van de Boonwijk verloren als ons onderkomen, deed het doek definitief vallen.”

Het einde is er één met gemengde gevoelens. “Dit was allesbehalve een gemakkelijke beslissing”, zeggen Erna De Smedt en Anaïs Van Damme, twee pioniers van het eerste uur. “Leden genoten nog volop van activiteiten. Het waren ontspannende momenten, leerrijke avonden en workshops. Maar er is gewoon geen andere oplossing. Gelukkig kunnen we terugblikken op een heel rijk verleden.”

Als slot van de vereniging vond in Buurthuis Wastijne een laatste Kerstsfeest plaats. De aanwezigen genoten van een lekkere maaltijd, konden luisteren naar Kerstverhalen en kregen allemaal een afscheidsgeschenk.