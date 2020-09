Doek valt over café Den Botter: “Trots dat we dit acht jaar lang onze zaak mochten noemen” Nele Dooms

21 september 2020

15u29 0 Baasrode Het doek is gevallen over café Den Botter, in de Scheepswerfstraat in Baasrode. Davy Claessens en Nathalie Jacobs kiezen voor een nieuwe start, zonder café. “Maar we zijn erg trots op de voorbije jaren”, zegt het koppel.

Het kermisweekend in Baasrode was meteen ook het laatste voor café Den Botter in het hartje van de gemeente. De voorbije acht jaar stonden Nathalie en Davy er achter de toog, maar de laatste pinten zijn er nu definitief getapt. Daarmee zit het “Botter-tijdperk” erop in Baasrode, waar de café er al een heel lange geschiedenis heeft opzitten. Een overname is er niet. Daarmee blijven er in het centrum van het dorp nu nog maar drie cafés meer over.

Het is met gemengde gevoelens dat Nathalie en Davy afscheid nemen. “Toen wij café Den Botter overnamen, was deze zaak al vele jaren een gekend café in Baasrode en omstreken”, zeggen ze. “Wij zijn dan ook oprecht fier dat wij acht jaar lang deze zaak de onze mochten noemen. Wij hebben altijd ons best gedaan om het zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen, ook al was dat niet altijd even evident.”

Nathalie en Davy willen in de toekomst enkele nieuwe uitdagingen aangaan en meer tijd aan hun kindjes spenderen. Toch blikken ze ook nog graag terug. “We kijken tevreden terug op de voorbije jaren waar we veel plezier en gezellige momenten met onze klanten hebben gedeeld en waarin ook mooie vriendschappen ontstaan zijn”, zeggen de twee. “We moeten eerlijk zijn, we zullen onze klanten ook wel missen.”