Dispatching brandweerzone Oost verhuist naar hoofdkazerne in Gent Koen Baten

18 december 2019

15u57 26 Dendermonde Tegen de zomer van 2020 zal de lokale dispatching van de Brandweerzone Oost behandeld worden vanuit de Brandweerzone Centrum in Gent. Alle gebieden van de zone, namelijk Dendermonde, Berlare, Hamme, Lebbeke, Lokeren, Zele en Buggenhout zullen vanaf dan automatisch terechtkomen in Gent.

De verhuis naar Gent en de samenwerking is uniek. De integratie zal beginnen vanaf januari 2020 en verloopt stap per stap. Tegen de zomer moet de volledige verhuis rond zijn. “De zonale dispatch in onze zone was toe aan vernieuwing”, zegt zonecommandant Wouter Van Den Broeck. “Het huidige systeem is technisch beperkt, verouderd en niet meer optimaal. We hebben verschillende opties bekeken en uiteindelijk leek het ons het beste om de dispatching te doen in samenwerking met Brandweerzone Centrum.”

De aansluiting gebeurt per twee of drie posten. In de zomer van 2020 gaat de kazerne in Dendermonde tegen de vlakte, dan zou de verhuis moeten afgerond zijn. De dispatching is tot op vandaag daar gevestigd. Bij drukke periodes en bij periodes van aangekondigd noodweer, zal de zone Oost, net zoals zone Zuidoost en Centrum met lokale dispatchers blijven werken.