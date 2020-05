Directie rusthuis Mariatroon trakteert medewerkers op pizza: “Opluchting dat virus buiten muren woonzorgcentrum bleef” Nele Dooms

07 mei 2020

16u11 4 Dendermonde De medewerkers van het woonzorgcentrum Mariatroon in Dendermonde werden donderdagmiddag getrakteerd door de directie van het rusthuis. Dat leverde een middagmaal met lekkere pizza op. In het woonzorgcentrum heerst grote opluchting, want uit testen blijkt dat er geen besmettingen met het coronavirus zijn.

Covid-19 bleef tot op vandaag buiten de muren van woonzorgcentrum Mariatroon. Alle bewoners en medewerkers werden de voorbije dagen getest en uit de resultaten blijkt dat ze allemaal vrij zijn van het virus. “Dit is het resultaat van volgehouden inspanningen die dagelijks geleverd worden”, zegt directeur Johan Vermoesen. “Ook de komende dagen en weken blijven we zeker alert. Ook al hebben we zeer sterk ingezet op het streng toepassen van alle beschermingsmaatregelen, toch is er altijd een portie geluk nodig om zo’n virus buiten te houden.”

De directie steekt niet onder stoelen en banken dat ze veel vraagt van haar medewerkers. “Zelfs in hun privétijd”, zegt Vermoesen. “Zo ontraden we hen sterk om zelf boodschappen te doen, omdat het risico dat zijzelf besmet geraken en Covid-19 in het woonzorgcentrum binnenbrengen dan groter is. Voor al die inspanningen vonden we een beloning wel eens op zijn plaats.”

En dus werd donderdag pizza geleverd voor al het personeel. “Voor de crisis uitbrak hadden sommige medewerkers de gewoonte om ‘s avonds een pizza, frietjes of broodjes te laten leveren”, zegt zorgmanager Elke Blommaert. “Dit viel stil door de coronacrisis, maar we pikken de traditie nu even terug op. In de tuin konden de medewerkers naar hartelust smullen.”

Ondertussen buigen directie, de coördinerend en de raadgevend arts en het coördinatieteam zich over de mogelijkheden om weer bezoek toe te laten in het rusthuis. “Als de tijd rijp is zal op een gecoördineerde wijze bezoek worden toegelaten”, zegt Vermoesen. “Daarvoor zullen we veilige ontmoetingsruimtes in de cafetaria inrichten. Bezoekers mogen immers bewoners of medewerkers niet kruisen. Ook hier is het veiligheid voor alles.”