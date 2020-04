Directeur VLEK-school lanceert oproep om mondmaskers te maken: “Belangrijke veiligheidsschakel als school weer start” Nele Dooms

16 april 2020

17u00 0 Dendermonde Luk De Mey, directeur van de Vrije Lagere en Kleuter-school VLEK van Grembergen, doet een oproep naar ouders, sympathisanten en verenigingen om mondmaskers voor de school te maken. Zo wil hij genoeg exemplaren bekomen voor iedereen op het VLEK. “Want dit zal een belangrijke veiligheidsschakel zijn als de school weer start”, zegt hij.

Wanneer de scholen precies weer zullen open gaan, is nog altijd niet duidelijk. Maar VLEK-directeur Luk De Mey wil daar goed op voorbereid zijn. “Als we naar onderwijsminister Ben Weyts luisteren, horen we dat in mei de lagere school mogelijks zou kunnen opengaan. Maar daar zullen heel wat voorwaarden aan verbonden zijn. Eén ervan is het dragen van mondmaskers voor onze kinderen en ons personeel. Alleen zijn er te weinig mondmaskers voorhanden. Ik denk dat we er daarom zelf beter voor zorgen.”

De directeur lanceert daarom een oproep naar ouders en grootouders van de leerlingen van de school, maar ook naar sympathisanten en verenigingen. “We zoeken mensen die mondmaskers voor onze kinderen willen maken“, zegt hij. “Wie wil helpen, kan materiaal zoals stof, elastieken en filters aan de school bezorgen ofwel er zelf maken. In dat laatste geval kunnen we een patroon bezorgen. We zullen als school alle kosten van materiaal dragen, we hopen vooral over voldoende mondmaskers te beschikken als de school weer open mag.”

Wie wil helpen, kan contact opnemen met lukdemey@telenet.be.